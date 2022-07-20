Сенат выразил доверие премьеру Италии Марио Драги
Верхняя палата парламента Италии выразила доверие премьер-министру Марио Драги, ранее подавшему в отставку.
При этом три ведущие силы правящей коалиции «Движение 5 звезд» «Вперед, Италия» и «Лига» отказались участвовать в голосовании.
Вместе с тем, представители «Движения 5 звезд», в отличие от коллег, не стали покидать зал заседаний, обеспечив кворум.
За доверие правительству во главе с Драги проголосовали 95 сенаторов из 315, против — 38.
14 июля Марио Драги заявил, что решил покинуть пост главы правительства. Однако президент Италии Серджо Маттарелла его отставку не принял.
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