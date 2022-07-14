Премьер-министр Италии подает в отставку
14 июля 202220:00
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что решил покинуть пост главы правительства. Об этом он сообщил на заседании Совета министров, передает РИА Новости.
Драги сообщил, что уже сегодня вечером передаст президенту Италии заявление об отставке.
Ранее стало известно, что глава МИД Бельгии Софи Вильмес решила подать в отставку из-за болезни ее супруга.
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14 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru