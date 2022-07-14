Премьер-министр Италии подает в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что решил покинуть пост главы правительства. Об этом он сообщил на заседании Совета министров, передает РИА Новости.

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Драги сообщил, что уже сегодня вечером передаст президенту Италии заявление об отставке.

Ранее стало известно, что глава МИД Бельгии Софи Вильмес решила подать в отставку из-за болезни ее супруга.

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ФОТО: РИА Новости
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