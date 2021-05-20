Президент Исландии заявил, что насладился встречей с Лавровым
Президент Исландии Гудни Йоханенссон заявил, что насладился встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, прошедшей в Рейкьявике.
«Насладился хорошей встречей с Сергеем Лавровым», - написал он в своем аккаунте в Twitter.
Enjoyed a good meeting with Sergey #Lavrov, discussing #Arctic affairs, vital emphasis on sustainability, interests of indigenous populations and cooperation in @ArcticCouncil on established lines. Also discussed 🇮🇸🇷🇺cultural relations and historical connections.@mfa_russia pic.twitter.com/ArwHq4xygP— President of Iceland (@PresidentISL) May 20, 2021
По его словам, в рамках встречи стороны обсудили вопросы Арктики, а также сотрудничества в различных сферах, в том числе культуре.
Лавров находится с рабочим визитом в Исландии. Накануне он встретился в Рейкьявике с министром иностранных дел США Блинкеном.
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