Президент Исландии заявил, что насладился встречей с Лавровым

По его словам, в рамках встречи стороны обсудили вопросы Арктики, а также сотрудничества в различных сферах, в том числе культуре.

Лавров находится с рабочим визитом в Исландии. Накануне он встретился в Рейкьявике с министром иностранных дел США Блинкеном.



