Президент Исландии заявил, что насладился встречей с Лавровым

Президент Исландии Гудни Йоханенссон заявил, что насладился встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, прошедшей в Рейкьявике.

«Насладился хорошей встречей с Сергеем Лавровым», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, в рамках встречи стороны обсудили вопросы Арктики, а также сотрудничества в различных сферах, в том числе культуре.

Лавров находится с рабочим визитом в Исландии. Накануне он встретился в Рейкьявике с министром иностранных дел США Блинкеном.

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:ИсландияЛавров
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