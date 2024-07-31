Президент Ирана заявил, что заставит Израиль пожалеть об убийстве Хании

Ранее стало известно, что Хания погиб после израильского рейда на его резиденцию в Тегеране. Также погиб телохранитель главы политбюро, напоминает «Свободная пресса». Как сообщили СМИ, политический деятель был убит прямым попаданием ракеты. Армия Израиля не прокомментировала данные о смерти главы политбюро ХАМАС.

Пезешкиан назвал убийство Хании трусливым поступком.

«Иран будет защищать свою территориальную целостность и достоинство и заставит террористов-оккупантов пожалеть об их трусливых действиях», — указал президент.

