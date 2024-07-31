Президент Ирана заявил, что заставит Израиль пожалеть об убийстве Хании
Иран заставит Израиль пожалеть об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан, пишет агентство Tasnim.
Ранее стало известно, что Хания погиб после израильского рейда на его резиденцию в Тегеране. Также погиб телохранитель главы политбюро, напоминает «Свободная пресса». Как сообщили СМИ, политический деятель был убит прямым попаданием ракеты. Армия Израиля не прокомментировала данные о смерти главы политбюро ХАМАС.
Пезешкиан назвал убийство Хании трусливым поступком.
«Иран будет защищать свою территориальную целостность и достоинство и заставит террористов-оккупантов пожалеть об их трусливых действиях», — указал президент.
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