Президент Ирана: США стремятся к контролю над всем миром

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащими ВСУ мирных жителей села Русское Поречное в Курской области

19 человек были убиты и более 36 ранены в Газе, после того как прекращение огня было отложено

Роскомнадзор не фиксирует каких-либо изменений в работе TikTok в РФ

Два землетрясения и шесть афтершоков зафиксированы на южном берегу Крыма

Московский театр «Новая опера» открывает ежегодный Крещенский фестиваль