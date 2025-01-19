Президент Ирана: США стремятся к контролю над всем миром

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, США стремятся к однополярности и контролю над всем миром. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву для телеканала СоловьевLive.

Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве

"Они считают, что весь мир должен находиться под их контролем", - сказал он. Однако Россию и Иран это не устраивает, добавил Пезешкиан.

По словам Пезешкиана нельзя представить, чтобы такая страна, как Россия, оказалась в такой ситуации, когда другие решают за неё.

17 января президенты России и Ирана подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщает "НСН".

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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