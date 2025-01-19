Президент Ирана: США стремятся к контролю над всем миром
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, США стремятся к однополярности и контролю над всем миром. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву для телеканала СоловьевLive.
"Они считают, что весь мир должен находиться под их контролем", - сказал он. Однако Россию и Иран это не устраивает, добавил Пезешкиан.
По словам Пезешкиана нельзя представить, чтобы такая страна, как Россия, оказалась в такой ситуации, когда другие решают за неё.
17 января президенты России и Ирана подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщает "НСН".
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Ирана: США стремятся к контролю над всем миром
- СМИ: Западные спецслужбы не подтвердили причастность РФ к повреждению кабелей на Балтике
- Актер Певцов: руководство «Ленкома» проигнорировало творческое завещание Марка Захарова
- В районе крымской Ялты за день произошли два землетрясения
- Глава ВТБ Костин призвал отказаться от SWIFT
- Премьер Словакии заявил, что не будет слугой Зеленского
- В Курганской области спасли более 50 человек при пожаре в общежитии
- ХАМАС заявило о приверженности перемирию в секторе Газа
- Путин сделал подарки иранскому коллеге на память о его визите в Россию
- Российские пользователи жалуются на работу TikTok
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru