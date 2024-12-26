Президент Ирана приедет в Москву для подписания договора с Россией
26 декабря 202419:44
Иранский посол в России Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 17 января. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии Ирана.
Во время визита планируется подписание договора о сотрудничестве между двумя странами.
Дипломат отметил, что встреча Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным станет ключевым событием поездки.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Россия и Иран в самое ближайшее время согласуют сроки визита президента Масуда Пезешкиана в Москву, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru