Президент Ирана приедет в Москву для подписания договора с Россией

Иранский посол в России Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 17 января. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии Ирана.

Во время визита планируется подписание договора о сотрудничестве между двумя странами.

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Дипломат отметил, что встреча Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным станет ключевым событием поездки.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Россия и Иран в самое ближайшее время согласуют сроки визита президента Масуда Пезешкиана в Москву, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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