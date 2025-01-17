Президент Ирана прибыл в Россию
17 января 202510:38
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Самолет политика совершил посадку в аэропорту «Внуково-2».
Пезешкиана встретили министр энергетики РФ Сергей Цивилев, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, глава департамента государственного протокола МИД Игорь Богдашев.
Ранее стало известно, что президент Ирана и российский лидер Владимир Путин проведут переговоры 17 января. Как отмечали в Кремле, главы государств подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума готова запретить продажу безалкогольного пива детям
- Байден назвал Путина «нехорошим парнем»
- Спортсмены сборной РФ по гребному слалому получили нейтральный статус
- В Сочи задержали подозреваемого в краже денег у клиентов депозитарного центра
- РКН за год заблокировал почти 800 тысяч материалов с запрещенной информацией
- Под Воронежем площадь пожара на нефтебазе достигла 2,8 тысячи «квадратов»
- Президент Ирана прибыл в Россию
- В Индии семь человек погибли, более 400 ранены на состязании по укрощению быков
- На выплаты пострадавшим в Белгородской области направят еще 240 млн рублей
- СМИ: Лагутенко не лишат звания почетного гражданина из-за проживания вне Владивостока
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru