Президент Ирана прибыл в Россию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

В Москву с официальным визитом прибыл президент ЦАР

Самолет политика совершил посадку в аэропорту «Внуково-2».

Пезешкиана встретили министр энергетики РФ Сергей Цивилев, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, глава департамента государственного протокола МИД Игорь Богдашев.

Ранее стало известно, что президент Ирана и российский лидер Владимир Путин проведут переговоры 17 января. Как отмечали в Кремле, главы государств подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:РоссияВизитПрезидентИран

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