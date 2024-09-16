Президент Ирана Пезешкиан заявил, что Тегеран не передавал Москве оружия
16 сентября 202417:52
Тегеран не передавал Москве никакого оружия. Об этом в ходе пресс-сконференции заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Он не исключил, что «много лет тому назад», возможно, что-то подобное и происходило, «потому что запретов и санкций не было».
«С тех пор, как пришло мое правительство... За этот период мы не передали России никаких ракет», - заключил Пезешкиан.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет подтверждений передачи Ираном баллистических ракет России и их использования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru