Президент Ирана Пезешкиан заявил, что Тегеран не передавал Москве оружия

Он не исключил, что «много лет тому назад», возможно, что-то подобное и происходило, «потому что запретов и санкций не было».

«С тех пор, как пришло мое правительство... За этот период мы не передали России никаких ракет», - заключил Пезешкиан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет подтверждений передачи Ираном баллистических ракет России и их использования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

