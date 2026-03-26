Падение доходности вкладов не сочли угрозой для банков

Снижение ставок по рублевым вкладам в крупнейших банках России не свидетельствует о кризисе и не несет угрозы финансовой стабильности. Об этом «ФедералПресс» заявил финансовый эксперт Александр Гриф.

Согласно статистике регулятора, средняя максимальная ставка в топ-10 банков снизилась с 15,10 % в начале января до 13,80 % во второй декаде марта. Эксперт пояснил, что это отражает изменение стоимости денег в экономике, а ключевыми показателями остаются ликвидность и платежеспособность банков.