Падение доходности вкладов не сочли угрозой для банков
Снижение ставок по рублевым вкладам в крупнейших банках России не свидетельствует о кризисе и не несет угрозы финансовой стабильности. Об этом «ФедералПресс» заявил финансовый эксперт Александр Гриф.
Согласно статистике регулятора, средняя максимальная ставка в топ-10 банков снизилась с 15,10 % в начале января до 13,80 % во второй декаде марта. Эксперт пояснил, что это отражает изменение стоимости денег в экономике, а ключевыми показателями остаются ликвидность и платежеспособность банков.
По его словам, крупные кредитные организации сохраняют устойчивость, обладают достаточным запасом ликвидных активов и способны управлять процентными рисками. При этом маржа банковского сектора остается стабильной, а вероятность крупных дефолтов в текущем году оценивается как низкая.
В то же время небольшие банки могут испытывать большее давление из-за снижения доходности. Эксперт также отметил, что вклады и недвижимость являются разными инструментами сбережений, и выбор между ними должен зависеть от целей, сроков и уровня риска, а не от текущих ставок, передает «Радиоточка НСН».
- Падение доходности вкладов не сочли угрозой для банков
