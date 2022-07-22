Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что его страна действительно находится в недружественных отношениях с Россией, сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что Хорватия «не участвует в этом» так же активно, как «некоторые другие государства», однако ситуация сложилась опасная.

«Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется», — заключил Миланович.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в список недружественных России стран были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ПолитикаРоссияХорватия
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