Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией

Он отметил, что Хорватия «не участвует в этом» так же активно, как «некоторые другие государства», однако ситуация сложилась опасная.

«Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется», — заключил Миланович.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в список недружественных России стран были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, сообщает «Свободная пресса».