Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что его страна действительно находится в недружественных отношениях с Россией, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что Хорватия «не участвует в этом» так же активно, как «некоторые другие государства», однако ситуация сложилась опасная.
«Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется», — заключил Миланович.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в список недружественных России стран были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, сообщает «Свободная пресса».
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