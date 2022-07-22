Песков рассказал о последствиях внесения в список недружественных стран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что список недружественных стран составляет российское правительство, сообщает РИА Новости.
По его словам, с государствами из этого перечня понижается уровень контактов, а также вводятся ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений.
«Правительство принимает такое решение... А связано это очень просто, с недружественными проявлениями этих государств... Попадание в список недружественных стран влечет за собой понижение уровня контактов... возможны и другие последствия, безусловно», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее правительство РФ расширило перечень недружественных государств, в список попали Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, сообщает RT.
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