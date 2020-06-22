Президент Хорватии не приедет на парад Победы из-за поломки самолёта

Президент Хорватии Зоран Миланович не сможет приехать на парад Победы 24 июня в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство страны в РФ.

В дипломатической миссии заявили, что у Милановича сломался самолёт.

В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы

По неофициальной информации, в конце прошлой недели Миланович ещё собирался посетить торжественные мероприятия в российской столице.

Ранее от участия в парада Победы в Москве отказались лидеры ещё нескольких стран. У израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сослались на сложную эпидемиологическую и политическую ситуацию в Израиле. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет в Москву из-за ситуации с коронавирусом в своей стране, а президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что не может приехать из-за необходимости карантина после заграничной поездки, который в преддверии его дня рождения (29 июня) был бы некстати.

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ФОТО: ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:ХорватияПарад Победы
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