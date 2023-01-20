Президент Хорватии Миланович раскритиковал западные санкции против России

Санкции, наложенные Западом на Россию, вредят, прежде всего, Европе, заявил в Будапеште президент Хорватии Зоран Миланович на совместной пресс-конференции с венгерской коллегой Каталин Новак, сообщает агентство Associated Press.

«Они создают вред для Европы. Нам удалось сблизить Россию и Китай. В чьих это интересах? На все эти вопросы я жду ответов», - сказал Миланович.

Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет антироссийских санкций

При этом, он подчеркнул, что Евросоюз не должен стать Соединенными Штатами Европы.

Миланович также раскритиковал подход Еврокомиссии по отношению к Венгрии, которая заморозила финансирование страны на миллиарды евро якобы из-за обеспокоенности по поводу коррупции.

«Такой подход сильно раздражает. Сегодня это Венгрия, а завтра это будет какая-то другая страна, которой нужно будет преподать урок», - отметил глава Хорватии.

Ранее в Японии заявили, что экономика России выстояла перед лицом западных санкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ЕврокомиссияСанкции Против РоссииВенгрияХорватия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры