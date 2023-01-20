Президент Хорватии Миланович раскритиковал западные санкции против России

При этом, он подчеркнул, что Евросоюз не должен стать Соединенными Штатами Европы.

Миланович также раскритиковал подход Еврокомиссии по отношению к Венгрии, которая заморозила финансирование страны на миллиарды евро якобы из-за обеспокоенности по поводу коррупции.

«Такой подход сильно раздражает. Сегодня это Венгрия, а завтра это будет какая-то другая страна, которой нужно будет преподать урок», - отметил глава Хорватии.

Ранее в Японии заявили, что экономика России выстояла перед лицом западных санкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

