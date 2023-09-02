Президент Гватемалы заявил о готовящемся госперевороте

План госпереворота готовят в Гватемале несогласные с итогами президентских выборов. Об этом заявил глава государства Бернандо Аревало.

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«Существует группа политиков и чиновников, которые отказываются признавать результаты. Они запустили в ход план по нарушению конституционного порядка… Эти действия представляют собой государственный переворот», — цитирует политика РИА Новости.

По словам Аревало, изменения продвигаются изнутри институтов, которые должны гарантировать правосудие.Так, в числе планирующих переворот президент назвал сотрудников прокуратуры и депутатов.

Ранее госперевороты произошли в Нигере и Габоне, к власти пришли военные, которые отстранили президентов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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