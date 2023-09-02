Президент Гватемалы заявил о готовящемся госперевороте
План госпереворота готовят в Гватемале несогласные с итогами президентских выборов. Об этом заявил глава государства Бернандо Аревало.
«Существует группа политиков и чиновников, которые отказываются признавать результаты. Они запустили в ход план по нарушению конституционного порядка… Эти действия представляют собой государственный переворот», — цитирует политика РИА Новости.
По словам Аревало, изменения продвигаются изнутри институтов, которые должны гарантировать правосудие.Так, в числе планирующих переворот президент назвал сотрудников прокуратуры и депутатов.
Ранее госперевороты произошли в Нигере и Габоне, к власти пришли военные, которые отстранили президентов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военкор Руденко: Два «Искандера» ударили по штабу ВСУ в ДНР
- Группировка «Запад» отразила пять украинских контратак на купянском направлении
- Умер египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед
- Президент Гватемалы заявил о готовящемся госперевороте
- Пять человек погибли при взрыве на металлургическом предприятии в Бразилии
- РИА Новости: Силы РФ используют в зоне СВО новые зенитные ракеты 9М333
- СМИ: Аргентинская актриса Луна умерла из-за последствий неудачной пластики
- В Солнечногорске загорелся цех стекловарения
- Yonhap: КНДР произвела пуск нескольких крылатых ракет
- Минобороны: У Крымского моста уничтожили еще два морских беспилотника ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru