Евродепутат Луазо: Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС
Африка сталкивается с серией военных переворотов, которые противоречат интересам Европейского союза. Такое заявление сделала глава подкомитета Европарламента по обороне, евродепутат от Франции Натали Луазо, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что перевороты несут угрозу демократиям и избранным главам государств и правительств стран Африки. Луазо также подчеркнула, что для усиления роли ЕС необходимо, в частности, ускорить строительство совместной европейской обороны.
Ранее военные Габона по телевидению объявили об отмене результатов выборов президента, которые прошли 26 августа, и роспуске государственных институтов, передает AFP. Al Jazeera писала о закрытии государственных границ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru