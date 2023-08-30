Евродепутат Луазо: Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС

Африка сталкивается с серией военных переворотов, которые противоречат интересам Европейского союза. Такое заявление сделала глава подкомитета Европарламента по обороне, евродепутат от Франции Натали Луазо, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что перевороты несут угрозу демократиям и избранным главам государств и правительств стран Африки. Луазо также подчеркнула, что для усиления роли ЕС необходимо, в частности, ускорить строительство совместной европейской обороны.

Ранее военные Габона по телевидению объявили об отмене результатов выборов президента, которые прошли 26 августа, и роспуске государственных институтов, передает AFP. Al Jazeera писала о закрытии государственных границ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с телетрансляции
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