Евродепутат Луазо: Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС

Она отметила, что перевороты несут угрозу демократиям и избранным главам государств и правительств стран Африки. Луазо также подчеркнула, что для усиления роли ЕС необходимо, в частности, ускорить строительство совместной европейской обороны.

Ранее военные Габона по телевидению объявили об отмене результатов выборов президента, которые прошли 26 августа, и роспуске государственных институтов, передает AFP. Al Jazeera писала о закрытии государственных границ, сообщает «Радиоточка НСН».

