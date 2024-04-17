Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявила, что в случае принятия законопроекта об иноагентах наложит на него вето.

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По её словам, она воспользуется своим конституционным правом, если документ будет принят в трёх чтениях.

«Я наложу вето, как делаю это в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Евросоюза», — указала она.

Ранее парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах, несмотря на массовые протесты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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