Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

По её словам, она воспользуется своим конституционным правом, если документ будет принят в трёх чтениях.

«Я наложу вето, как делаю это в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Евросоюза», — указала она.

Ранее парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах, несмотря на массовые протесты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

