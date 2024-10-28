Президент Грузии встретилась с оппозицией на митинге

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили встретилась с оппозицией на митинге перед парламентом. Собравшиеся не признают итоги парламентских выборов, сообщило агентство РИА Новости.

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«Ваши голоса украли и попытались украсть ваше будущее, но право на это не имеет никто», — подчеркнула президент, отметив, что митингующие не проиграли выборы.

Зурабишвили отметила, что общалась с представителями других стран. По ее словам, никто из ее собеседников не признал результаты парламентских выборов.

Ранее грузинские оппозиционные партии объявили бойкот парламенту страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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