Президент Грузии призвала усилить контроль за въезжающими россиянами
Правительству Грузии следует усилить контроль за въезжающими в страну россиянами, заявила в интервью телеканалу TV Pirveli президент республики Саломе Зурабишвили.
«Нам не стоит забывать, что в эту страну въехало много русских, которые никак не контролируются», - сказала глава государства.
Россияне начали массового прибывать в Грузию в 2022 году. Тогда было зафиксировано почти 1,5 миллиона пересечений границы. В 2023 году показатель увеличился до 1,8 миллиона.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «непонятным и печальным» требование главы фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давида Арахамии прекратить авиасообщение с Россией, отмечает «Радиоточка НСН».
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