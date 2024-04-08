Президент Грузии намерена наложить вето на закон об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена наложить вето на повторно инициированный законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Как сообщает ТАСС, об этом заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.
По его словам, глава страны воспользуется своим конституционным правом.
«Президент, конечно, использует свое конституционное право и наложит вето», - указал Мсхиладзе.
Ранее правящая партия «Грузинская мечта» повторно внесла в парламент страны законопроект об иностранных агентах «О прозрачности иностранного влияния», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru