Конституционный суд Грузии отклонил иск президента об отмене итогов выборов

По итогам прошедших 26 октября выборов партия «Грузинская мечта» получила в парламенте большинство: 89 мандатов из 150. Оппозиция заявила о массовых нарушениях и призвала к протестам.

Что касается исков, то решение об их отклонении приняли семь из девяти судей. Решение Конституционного суда считается окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе не исключил, что в Конституционный суд страны будет направлено обращение для признания оппозиционных партий незаконными, сообщает RT.

