Конституционный суд Грузии отклонил иск президента об отмене итогов выборов
Конституционный суд Грузии не принял в производство иски президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных политиков, требующих признать неконституционными прошедшие в стране парламентские выборы. Об этом сообщает Batumelebi News.
По итогам прошедших 26 октября выборов партия «Грузинская мечта» получила в парламенте большинство: 89 мандатов из 150. Оппозиция заявила о массовых нарушениях и призвала к протестам.
Что касается исков, то решение об их отклонении приняли семь из девяти судей. Решение Конституционного суда считается окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру.
Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе не исключил, что в Конституционный суд страны будет направлено обращение для признания оппозиционных партий незаконными, сообщает RT.
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