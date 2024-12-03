Конституционный суд Грузии отклонил иск президента об отмене итогов выборов

Конституционный суд Грузии не принял в производство иски президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных политиков, требующих признать неконституционными прошедшие в стране парламентские выборы. Об этом сообщает Batumelebi News.

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По итогам прошедших 26 октября выборов партия «Грузинская мечта» получила в парламенте большинство: 89 мандатов из 150. Оппозиция заявила о массовых нарушениях и призвала к протестам.

Что касается исков, то решение об их отклонении приняли семь из девяти судей. Решение Конституционного суда считается окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе не исключил, что в Конституционный суд страны будет направлено обращение для признания оппозиционных партий незаконными, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Давид Мдзинаришвили
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