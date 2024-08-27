Президент Грузии объявила дату парламентских выборов в стране

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Как сообщает РИА Новости, соответствующее распоряжение подписала грузинский президент Саломе Зурабишвили.

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В ходе брифинга она отметила, что гражданам Грузии предстоит сделать «экзистенциальный выбор».

Также Зурабишвили подчеркнула, что предстоящее волеизъявление, по сути, является референдумом по выбору «между Европой и Россией».

Ранее Зурабишвили заявила, что перенос грузино-американских военных учений и заморозка предназначенной для Минобороны Грузии помощи от ЕС связаны с «антиевропейскими и антизападными» действиями правительства Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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