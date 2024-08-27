Президент Грузии объявила дату парламентских выборов в стране
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Как сообщает РИА Новости, соответствующее распоряжение подписала грузинский президент Саломе Зурабишвили.
В ходе брифинга она отметила, что гражданам Грузии предстоит сделать «экзистенциальный выбор».
Также Зурабишвили подчеркнула, что предстоящее волеизъявление, по сути, является референдумом по выбору «между Европой и Россией».
Ранее Зурабишвили заявила, что перенос грузино-американских военных учений и заморозка предназначенной для Минобороны Грузии помощи от ЕС связаны с «антиевропейскими и антизападными» действиями правительства Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру футболиста в «Аль-Насре»
- Президент Грузии объявила дату парламентских выборов в стране
- Певица Алсу официально развелась с бизнесменом Абрамовым
- Андрей Губин заявил, что написал более 100 новых песен
- В Госдуме предложили ограничить стоимость госзакупок на организацию концертов
- Сервис Pinterest оштрафовали за отказ ограничить доступ к информации
- СМИ: Глюк’оZа вышла из рехаба
- Глава МАГАТЭ назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС
- Гросси предупредил о риске ядерного инцидента на Курской АЭС
- Зеленский пообещал в сентябре представить Байдену «план победы Украины»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru