Байден заявил, что разочарован действиями правительства Грузии

Она отметила, что полученном ею письме глава Белого дома говорит о «законе об иноагентах кремлевского стиля».

Также в тексте Байден указал на «лживые заявления официальных лиц правительства Грузии, что не соответствует нормам членства в Евросоюз и НАТО».

«Хочу отметить волю грузинского народа, который продолжает выражать свое евроатлантическое стремление... Мы остаемся приверженными евроатлантической интеграции Грузии», - заключил американский лидер.

Ранее Зурабишвили обвинила правительство Грузии в антизападных действиях и указала, приостановившие сотрудничество с Тбилиси западные партнёры призвали грузинское общество сделать политический выбор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

