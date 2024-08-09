Байден заявил, что разочарован действиями правительства Грузии
Президент США Джо Байден заявил, что разочарован «антидемократическими действиями» правительства Грузии. Об этом в своих соцсетях заявила грузинский лидер Саломе Зурабишвили.
Она отметила, что полученном ею письме глава Белого дома говорит о «законе об иноагентах кремлевского стиля».
Также в тексте Байден указал на «лживые заявления официальных лиц правительства Грузии, что не соответствует нормам членства в Евросоюз и НАТО».
«Хочу отметить волю грузинского народа, который продолжает выражать свое евроатлантическое стремление... Мы остаемся приверженными евроатлантической интеграции Грузии», - заключил американский лидер.
Ранее Зурабишвили обвинила правительство Грузии в антизападных действиях и указала, приостановившие сотрудничество с Тбилиси западные партнёры призвали грузинское общество сделать политический выбор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru