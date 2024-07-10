Германия решила пересмотреть отношения с Грузией

По его словам, в Берлине желают, чтобы «грузинские друзья» присоединились к ЕС, однако для этого следует соответствовать европейским стандартам.

«Если не можете этого сделать, вы не можете присоединиться к нам», — заключил Фишер, добавив, что Германия решила не брать на себя никаких новых обязательств.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что США перенесли грузино-американские военные учения «Достойный партнёр — 2024» на неопределённый срок было принято из-за «антиевропейских и антизападных» действий Тбилиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

