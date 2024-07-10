Германия решила пересмотреть отношения с Грузией
Германия вслед за Евросоюзом и США решила пересмотреть отношения с Грузией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол ФРГ в Тбилиси Питер Фишер.
По его словам, в Берлине желают, чтобы «грузинские друзья» присоединились к ЕС, однако для этого следует соответствовать европейским стандартам.
«Если не можете этого сделать, вы не можете присоединиться к нам», — заключил Фишер, добавив, что Германия решила не брать на себя никаких новых обязательств.
Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что США перенесли грузино-американские военные учения «Достойный партнёр — 2024» на неопределённый срок было принято из-за «антиевропейских и антизападных» действий Тбилиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Худрук Богомолов пообещал не менее 80 премьер в бывшем театре Виктюка
- СМИ: Выживший при штурме ростовского СИЗО террорист дал показания
- Российский военный получил четыре года колонии за избиение жены
- El País: Путин и Си Цзиньпин ждут начала переговоров с Украиной до конца года
- Состав правления РПЛ избрали на собрании клубов лиги
- Концерт Тейлор Свифт стал причиной небольшого землетрясение в Швейцарии
- Германия решила пересмотреть отношения с Грузией
- РФС: Любовь Успенская споет гимн России перед матчем женских сборных РФ и КНДР
- Суд заочно арестовал телеведущую-иноагента Лазареву
- Медведев призвал исправить перекос в зарплатах инженеров и курьеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru