Германия решила пересмотреть отношения с Грузией

Германия вслед за Евросоюзом и США решила пересмотреть отношения с Грузией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол ФРГ в Тбилиси Питер Фишер.

В Грузии появилось движение против евроинтеграции

По его словам, в Берлине желают, чтобы «грузинские друзья» присоединились к ЕС, однако для этого следует соответствовать европейским стандартам.

«Если не можете этого сделать, вы не можете присоединиться к нам», — заключил Фишер, добавив, что Германия решила не брать на себя никаких новых обязательств.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что США перенесли грузино-американские военные учения «Достойный партнёр — 2024» на неопределённый срок было принято из-за «антиевропейских и антизападных» действий Тбилиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзГерманияГрузия

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