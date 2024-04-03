«Комичная ситуация»: В Грузии не исключили протесты на фоне закона об иноагентах

Протесты в Грузии на фоне внесения законопроекта об иноагентах не будут массовыми, однако сложно прогнозировать, что взбредет в голову экс-президенту страны Михаилу Саакашвили и его сообщникам, заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила повторно внести в парламент Грузии законопроект об иностранных агентах. Лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что законопроект будет внесен с той же формулировкой, как и в 2023 году, за исключением термина «агент иностранного влияния». По его словам, вместо этого термина будет использован «организация, проводящая интересы иностранной силы». Мамрадзе считает, что последствия от принятия законопроекта будут непредсказуемы.