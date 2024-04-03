«Комичная ситуация»: В Грузии не исключили протесты на фоне закона об иноагентах
Правящая партия Грузии снова внесла законопроект об иноагентах, но теперь для того, чтобы гармонизировать законодательство с европейским, отметил в эфире НСН политолог Петр Мамрадзе.
Протесты в Грузии на фоне внесения законопроекта об иноагентах не будут массовыми, однако сложно прогнозировать, что взбредет в голову экс-президенту страны Михаилу Саакашвили и его сообщникам, заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила повторно внести в парламент Грузии законопроект об иностранных агентах. Лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что законопроект будет внесен с той же формулировкой, как и в 2023 году, за исключением термина «агент иностранного влияния». По его словам, вместо этого термина будет использован «организация, проводящая интересы иностранной силы». Мамрадзе считает, что последствия от принятия законопроекта будут непредсказуемы.
«Думаю, протесты будут уже не такого масштаба и не уличные, хотя всякое может быть. То, что взбредет в голову Саакашвили, и что он прикажет своим нацистам, прогнозировать невозможно. Но если исходить из логики, то будут выступления, будут говорить, что хотят блокировать усилия Запада по демократизации дальнейшей Грузии. Тогда была агрессивно настроенная часть молодежи, такого сейчас не ожидаю. Евросоюз принял закон, в США он есть… Но я знаю Саакашвили близко с 92-го года… В этом году будут выборы в парламент и сейчас устроить масштабную акцию не хватит силенок, хотя это может решиться за одну ночь», - сказал Мамрадзе.
Он также объяснил, что правящая партия снова внесла законопроект об иноагентах для того, чтобы гармонизировать законодательство с европейским.
«Ситуация совершенно комична. В прошлом году в марте, когда были протесты в Тбилиси, часть молодежи бросала коктейли Молотова, были заявления Госдепа США о том, что закон совершенно неприемлем. Но тем временем Европарламент начал рассматривать аналогичный закон, только более жесткий… Стало ясно, что при помощи неправительственных организаций некоторые страны оказывают существенное, вредное, по их мнению, влияние на политику Европарламента и прочее. В Америке закон FARA и он гораздо более жесткий, чем то, что было предложено «Мечтой» в прошлом году. Представители «Грузинской мечты» заявили, что обязаны как-то гармонизировать законодательство с европейским. У нас есть пункты и один из них именно такой. Так что сейчас мы просто вынуждены будем рассмотреть этот закон и принять его. Причем это очень мягкий закон по сравнению с американским и европейским, не предусматриваются жесткие санкции», - резюмировал собеседник НСН.
В декабре прошлого года на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе было принято решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Министр иностранных дел страны Илья Дарчиашвили заявлял, что воля правительства Грузии сделать цивилизационный выбор страны реальностью остается неизменной, передает «Радиоточка НСН».
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