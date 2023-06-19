Президент Германии Штайнмайер призвал Китай повлиять на Россию
Китай мог бы использовать свой вес на международной арене, чтобы повлиять на Россию для достижения «справедливого мира» на Украине. Такое заявление сделал глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Как отметила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин в Twitter, Штайнмайер в ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном подробно обсудили двусторонние отношения и глобальные вопросы.
Ранее, 14 июня, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что западные страны ведут активные переговоры о гарантиях безопасности для Украины, но не афишируют этот диалог. Он отметил, что ФРГ обсуждает гарантии безопасности Украине со странами, «которые обладают соответствующей мощью», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru