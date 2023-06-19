Президент Германии Штайнмайер призвал Китай повлиять на Россию

Как отметила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин в Twitter, Штайнмайер в ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном подробно обсудили двусторонние отношения и глобальные вопросы.

Ранее, 14 июня, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что западные страны ведут активные переговоры о гарантиях безопасности для Украины, но не афишируют этот диалог. Он отметил, что ФРГ обсуждает гарантии безопасности Украине со странами, «которые обладают соответствующей мощью», сообщает «Радиоточка НСН».

