Лукашенко заявил, что послал на хрен предлагавшую переговоры украинскую делегацию

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский прислал начальника военной разведки Кирилла Буданова, переговоры с которым проходили во Львове.

Он отметил, что после того, как «об этом узнали американцы», начались «какие-то трения».

«Они нам предлагают: давайте следующий раз в Стамбуле. Да пошли Вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем, мы граничим с Вами... Хотите разговаривать - давайте разговаривать», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что у украинских властей было много вариантов для мирного урегулирования ситуации, однако они ими не воспользовались, сообщает RT.

