Лукашенко заявил, что послал на хрен предлагавшую переговоры украинскую делегацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что отказал делегации Украины, которая предлагала провести мирные переговоры в Стамбуле.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский прислал начальника военной разведки Кирилла Буданова, переговоры с которым проходили во Львове.
Он отметил, что после того, как «об этом узнали американцы», начались «какие-то трения».
«Они нам предлагают: давайте следующий раз в Стамбуле. Да пошли Вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем, мы граничим с Вами... Хотите разговаривать - давайте разговаривать», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что у украинских властей было много вариантов для мирного урегулирования ситуации, однако они ими не воспользовались, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru