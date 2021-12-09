Президент Франции заявил о планах по реформе Шенгенской зоны
Франция заявила о готовности изменить правила въезда в Шенгенскую зону, чтобы защитить внешние границы Европейского союза и улучшить борьбу с нелегальной миграцией. Об этом ранее в четверг рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе обсуждения грядущего председательства Франции в Совете ЕС.
По словам Макрона, Франция создаст организацию, которая будет организовывать регулярные встречи профильных министров. Также во Франции намерены контролировать внешние границы и усилить их защиту, чтобы сохранить свободное передвижение в пределах Евросоюза.
Власти также намерены разработать «механизм срочной поддержки в случае кризиса на границе», передает слова французского лидера ТАСС. По мнению Макрона, находящиеся на внешнем крае ЕС государства должны получать поддержку пограничного агентства Frontex.
Председательство Франции в Совете ЕС начнется в январе 2022 года и продлится полгода.
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