Глава МИД Франции надеется на вмешательство Путина в ситуацию на польской границе

«У Путина тесные связи с Лукашенко, у него должны быть способы реагировать, оказать давление (на Белоруссию – прим. НСН) - дипломатическое или, возможно, другое, поскольку страны связывает и история, и соседство, и экономическое сотрудничество, и политическое … Президент Путин обещал вмешаться в ситуацию, надеюсь, что он это сделает», - отметил Ле Дриан.

15 ноября состоялся телефонный разговор президентов Франции и России. Эммануэль Макрон и Владимир Путин достигли договоренностей действовать совместно, чтобы добиться снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

