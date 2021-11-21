Глава МИД Франции надеется на вмешательство Путина в ситуацию на польской границе
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан высказал надежду на вмешательство президента России Владимира Путина в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией в эфире радиостанции RTL.
«У Путина тесные связи с Лукашенко, у него должны быть способы реагировать, оказать давление (на Белоруссию – прим. НСН) - дипломатическое или, возможно, другое, поскольку страны связывает и история, и соседство, и экономическое сотрудничество, и политическое … Президент Путин обещал вмешаться в ситуацию, надеюсь, что он это сделает», - отметил Ле Дриан.
15 ноября состоялся телефонный разговор президентов Франции и России. Эммануэль Макрон и Владимир Путин достигли договоренностей действовать совместно, чтобы добиться снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
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