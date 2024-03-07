Президент Франции анонсировал открытие миссии по обороне в Кишиневе

Франция в течении нескольких месяцев откроет постоянную миссию по обороне в столице Молдавии. Об этом объявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон в ходе визита в Кишинёв.

Как уточнил французский лидер, речь идёт о первом этапе совместной работы, которая будет также вестись по направлениям противодействия дезинформации и кибератакам. Миссия предполагает соответствующую подготовку и достижение совместимости вооруженных сил.