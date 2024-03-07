Президент Франции анонсировал открытие миссии по обороне в Кишиневе
Франция в течении нескольких месяцев откроет постоянную миссию по обороне в столице Молдавии. Об этом объявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон в ходе визита в Кишинёв.
Как уточнил французский лидер, речь идёт о первом этапе совместной работы, которая будет также вестись по направлениям противодействия дезинформации и кибератакам. Миссия предполагает соответствующую подготовку и достижение совместимости вооруженных сил.
По итогам переговоров с президентом Молдавии Майей Санду Макрон отметил, что усилия направлены на обеспечение суверенитета и безопасности этой республики. С этой целью министры обороны двух стран подписали сегодня соглашение на этот счёт.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее непризнанная Приднестровская Молдавская Республика обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Резолюция принята съездом депутатов всех уровней ПМР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru