Писториус заявил о необходимости делать НАТО «более европейской»

Европе необходимо поддерживать взаимодействие с США, однако все больше опираться на свои силы и делать НАТО более европейской. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет ТАСС.

По его словам, для региона с одной стороны стратегически важно сохранять вовлеченность Вашингтона. Американский ядерный зонтик будет незаменимым для эффективного сдерживания в обозримом будущем.

«С другой стороны, нам все более необходимо опираться на собственные силы. Наши американские союзники хотят видеть НАТО под европейским лидерством, и мы уже предпринимаем и продолжим предпринимать шаги для формирования более европейского альянса», - заявил Писториус.

Министр пояснил, что в этом случае основная нагрузка по сдерживанию и обороне придется на европейцев.

Ранее Писториус заявил, что ФРГ не рассматривает поставку дальнобойных ракет Taurus Украине, напоминает Ura.ru.

