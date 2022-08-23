Президент Финляндии заявил, что сейчас не время для налаживания связей с Россией

Время для налаживания связей с Россией еще не пришло, считает президент Финляндии Саули Ниинисте. Об этом политик заявил в ходе выступления на координационной встрече с руководителями финских дипмиссий в Хельсинки.

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По словам Ниинисте, сейчас от прежних отношений Финляндии и России «мало что осталось».

«Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей», — цитирует главу государства ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
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