Президент Финляндии заявил, что сейчас не время для налаживания связей с Россией
23 августа 202212:34
Время для налаживания связей с Россией еще не пришло, считает президент Финляндии Саули Ниинисте. Об этом политик заявил в ходе выступления на координационной встрече с руководителями финских дипмиссий в Хельсинки.
По словам Ниинисте, сейчас от прежних отношений Финляндии и России «мало что осталось».
«Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей», — цитирует главу государства ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru