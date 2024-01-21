Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян

Президент Финляндии Саули Нииинисте заявил, что выступает за отказ от предоставления двойного гражданства россиянам. Слова главы государства приводит Yle.

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Ниинисте полагает, что Хельсики нужно перейти к «принципу взаимности» при выдаче паспортов.

«Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где взаимно предоставляется двойное гражданство уехавшим туда финнам», - объяснил президент Финляндии.

В воскресенье русскоязычные жители Финляндии провели акцию протеста в Хельсинки против закрытия границы с Россией. Митинг собрал около 100 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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