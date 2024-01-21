Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян
Президент Финляндии Саули Нииинисте заявил, что выступает за отказ от предоставления двойного гражданства россиянам. Слова главы государства приводит Yle.
Ниинисте полагает, что Хельсики нужно перейти к «принципу взаимности» при выдаче паспортов.
«Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где взаимно предоставляется двойное гражданство уехавшим туда финнам», - объяснил президент Финляндии.
В воскресенье русскоязычные жители Финляндии провели акцию протеста в Хельсинки против закрытия границы с Россией. Митинг собрал около 100 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru