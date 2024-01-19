Финский политик предложил расстреливать незаконно пересекающих границу людей

Финский политик Яри Налли опубликовал в своих соцсетях пост с предложением расстреливать пересекающих российско-финскую границу без разрешения.

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Спустя небольшое время политик удалил публикацию, сославшись на то, что она отражает его личное мнение и не является политическим призывом.

Ранее стало известно, что финские пограничники построят дополнительные заграждения для предотвращения проникновения беженцев, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Петров
ТЕГИ:БеженцыРоссияГраницаФинляндия

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