Финский политик предложил расстреливать незаконно пересекающих границу людей
19 января 202414:54
Финский политик Яри Налли опубликовал в своих соцсетях пост с предложением расстреливать пересекающих российско-финскую границу без разрешения.
Спустя небольшое время политик удалил публикацию, сославшись на то, что она отражает его личное мнение и не является политическим призывом.
Ранее стало известно, что финские пограничники построят дополнительные заграждения для предотвращения проникновения беженцев, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru