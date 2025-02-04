Евросовет: ЕС готов к диалогу с США, но не поступится принципами
4 февраля 202503:02
Европейский союз готов к диалогу с Вашингтоном, но не намерен поступаться своими принципами, в том числе в вопросах территориальной целостности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Евросовета Антониу Кошта.
Он назвал недопустимым нанесение ущерба собственным интересам и призвал уважать национальный суверенитет, территориальную целостность, границы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон требует от Европы увеличить финансирование на поддержку Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru