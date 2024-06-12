Президент Финляндии примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

Как отметили в Хельсинки, цель встречи — выработать «общее понимание пути к справедливому и прочному миру». На саммите обсудят краткосрочные и долгосрочные этапы этого процесса и то, кто должен быть вовлечен на различных уровнях урегулирования.

Конференция пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. На саммит пригласили свыше 160 делегаций, при этом Россия в число приглашенных не вошла. По данным СМИ, во встрече намерены принять участие 78 государств, пишет RT.

