Президент Финляндии примет участие в саммите по Украине в Швейцарии
Президент Финляндии Александер Стубб примет участие в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщили в канцелярии лидера страны.
Как отметили в Хельсинки, цель встречи — выработать «общее понимание пути к справедливому и прочному миру». На саммите обсудят краткосрочные и долгосрочные этапы этого процесса и то, кто должен быть вовлечен на различных уровнях урегулирования.
Конференция пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. На саммит пригласили свыше 160 делегаций, при этом Россия в число приглашенных не вошла. По данным СМИ, во встрече намерены принять участие 78 государств, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru