Президент Финляндии предложил Трампу и Зеленскому сходить в сауну
Президентам США и Украины Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому следует поступить как финны. Такое мнение в интервью Bloomberg TV высказал финский лидер Александер Стубб.
По его словам, перепалки в Белом доме Трампу и Зеленскому нужно успокоиться и сходить в сауну, после чего вернуться к переговорам.
Стубб добавил, что американскому и украинскому лидера следует провести новую встречу и подписать соглашение по редкоземельным металлам, которое может стать «переломным моментом в большей сделке», направленной на прекращение огня.
Ранее Зеленский заявил, что готов снова встретиться с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru