Президент Финляндии предложил Трампу и Зеленскому сходить в сауну

По его словам, перепалки в Белом доме Трампу и Зеленскому нужно успокоиться и сходить в сауну, после чего вернуться к переговорам.

Стубб добавил, что американскому и украинскому лидера следует провести новую встречу и подписать соглашение по редкоземельным металлам, которое может стать «переломным моментом в большей сделке», направленной на прекращение огня.

Ранее Зеленский заявил, что готов снова встретиться с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

