Президент Финляндии предложил Трампу и Зеленскому сходить в сауну

Президентам США и Украины Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому следует поступить как финны. Такое мнение в интервью Bloomberg TV высказал финский лидер Александер Стубб.

«Серьезные схемы и передел»: Почему Трамп откажется «наказывать» Зеленского

По его словам, перепалки в Белом доме Трампу и Зеленскому нужно успокоиться и сходить в сауну, после чего вернуться к переговорам.

Стубб добавил, что американскому и украинскому лидера следует провести новую встречу и подписать соглашение по редкоземельным металлам, которое может стать «переломным моментом в большей сделке», направленной на прекращение огня.

Ранее Зеленский заявил, что готов снова встретиться с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры