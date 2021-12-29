Президент Эстонии выразил готовность встретиться с Путиным
29 декабря 202100:54
Президент Эстонии Алан Карис заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в случае такой необходимости. Об этом сообщает РИА Новости.
В эфире национального телеканала Карис выразил мнение, что в сегодняшней международной ситуации переговоры с Путиным должны вести страны НАТО и ЕС все вместе. Он назвал это «самой важной задачей» на данным момент.
Ранее в Госдепе заявили, что заседание Совета Россия - НАТО планируется на 12 января.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru