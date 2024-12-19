Президент Египта заявил, что Азербайджана присоединился к «Исламской восьмерке»
Азербайджан стал новым членом «Исламской восьмерки» (D-8). Он этом на саммите объединения заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
По его словам, присоединение Баку «несомненно обогатит сегодняшние дискуссии».
«Этот шаг откроет новую страницу в отношениях между нашими странами», - заключил ас-Сиси.
Членами «Исламской восьмерки», кроме Египта, также являются Бангладеш, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан, Турция и Нигерия.
Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил, что республика намерена закупать оружие у России, однако сейчас этот процесс приостановлен, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru