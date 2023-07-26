Президент Египта захотел обсудить с Путиным укрепление отношений с Россией
Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси изъявил желание встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и намерен обсудить с ним укрепление отношений между Москвой и Каиром. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на канцелярию главы арабской республики.
Ожидается, что встреча состоится в рамках саммита «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге.
Также сообщается, что президенты России и Египта обсудят региональные и международные вопросы, которые представляют интерес для обеих стран.
Ранее Египетская футбольная ассоциация заявила о невозможности проведения товарищеского матча национальной команды со сборной России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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