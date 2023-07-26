Президент Египта захотел обсудить с Путиным укрепление отношений с Россией

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси изъявил желание встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и намерен обсудить с ним укрепление отношений между Москвой и Каиром. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на канцелярию главы арабской республики.

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Ожидается, что встреча состоится в рамках саммита «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге.

Также сообщается, что президенты России и Египта обсудят региональные и международные вопросы, которые представляют интерес для обеих стран.

Ранее Египетская футбольная ассоциация заявила о невозможности проведения товарищеского матча национальной команды со сборной России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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