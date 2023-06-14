Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС

Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС, заявил посол в Каире.

Новость дополняется.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:РоссияЕгипетБрикс

Горячие новости

Все новости

партнеры