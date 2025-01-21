Президент Египта позвонил Путину

По его словам, в ходе беседы политики обсудили пути укрепления российско-египетских отношений, а также проект российской промзоны на берегу Суэцкого канала и строительство АЭС «Эд-Дабаа».

Кроме того, в ходе разговора были затронуты темы Ближнего Востока, прекращения огня в секторе Газа, ситуации в Ливане и Сирии, а также украинский конфликт.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде организовать телефонные переговоры с Путиным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

