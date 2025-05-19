Володин назвал ЕС «тюрьмой народов»
Спикер Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин на фоне ограничений для парламентариев Евросоюза на контакты с некоторыми организациями назвал сообщество «тюрьмой народов». Об этом пишет РИА Новости.
«Когда в тюрьму народов, в Евросоюз принимали, говорили об одном. Сейчас там абсолютно другая атмосфера, другие решения», - указал Володин.
По его словам, европейские политики измельчали и, боясь потерять власть, делают все, чтобы ограничить общение своих коллег и стран ЕС. Спикер Госдумы добавил, что ЕС и Европарламент, запрещая взаимодействие с другими объединениями, подчеркивают свою слабость. При этом ПА ОДКБ открыта для диалога и делает все, чтобы вести обсуждения на основе принципов взаимного уважения.
Ранее Вячеслав Володин заявил, что мировое большинство поддерживает политику России в области защиты исторической правды, пишет RT.
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