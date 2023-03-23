Президент Чехии: Страна сомневается в возможности поставить Украине больше оружия
Чехия сомневается в возможности поставить Киеву больше оружия из собственных запасов. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел в интервью газете Suddeutsche Zeitung.
Он отметил, что Чехия поставила из собственных запасов все, что могла, а также закупила материалы за границей. Кроме того, президент указал, что Украине можно было бы помочь противовоздушной обороной и боеприпасами.
Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что во время телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном обсудил вопрос скорейшего предоставления ВСУ дополнительного вооружения и боеприпасов. При этом британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявлял в Twitter, что Западу необходимо как можно быстрее разрешить конфликт на Украине, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- СМИ: В Подмосковье госпитализировали четвертого жителя Чувашии с сибирской язвой
- Поставки платины из России в Китай выросли почти в 300 раз
- Медведев захотел «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммами Сталина
- Минобороны: Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Плесецк
- В России объем грузоперевозок авиакомпаний сократился на 59%
- Президент Чехии: Страна сомневается в возможности поставить Украине больше оружия
- Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом спецслужб Украины
- СМИ: США боятся последствий отрицания плана КНР по Украине
- В России изобрели нейросеть для оценки этичности законопроектов
- Захарова оценила желание США повысить потолок госдолга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru