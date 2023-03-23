Президент Чехии: Страна сомневается в возможности поставить Украине больше оружия

Чехия сомневается в возможности поставить Киеву больше оружия из собственных запасов. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

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Он отметил, что Чехия поставила из собственных запасов все, что могла, а также закупила материалы за границей. Кроме того, президент указал, что Украине можно было бы помочь противовоздушной обороной и боеприпасами.

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что во время телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном обсудил вопрос скорейшего предоставления ВСУ дополнительного вооружения и боеприпасов. При этом британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявлял в Twitter, что Западу необходимо как можно быстрее разрешить конфликт на Украине, сообщает НСН.

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