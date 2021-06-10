Президент Чехии предложил Тихановской открыть офис в Праге
Президент Чехии Милош Земан заявил, что при встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской предложил ей открыть офис в Праге. Об этом он сообщил в интервью чешской радиостанции "Частота 1".
По словам Земана, в ходе "дружеской встречи" с Тихановской он предложил ей создать офис оппозиции Белоруссии в Праге. Тихановская провела четыре дня в Чехии, в том числе на встрече с Сенатом парламента Чехии.
У нее также была встреча с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и главой МИД Чехии Якубом Кулганеком. РИА Новости передает, что чешская полиция приставила к оппозиционеру охрану на всё время посещения.
Тихановская не согласна с результатами выборов президента в августе 2020 года. Оппозиция настаивает на проведении новых выборов и расширении санкций против действующего руководства страны.
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