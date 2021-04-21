Президент Чехии назначил нового министра иностранных дел
Президент Чехии Милош Земан назначил экс-замглавы МВД Якуба Кулганека министром иностранных дел страны. Церемонию назначения нового главы чешского МИД транслировало местное телевидение.
Как передает РИА Новости, Земан поздравил Кулганека с назначением на должность и пожелал «успехов в этой ответственной работе на благо республики».
Ранее пост министра иностранных дел Чехии занимал Томаш Петршичек. Он был освобожден от должности 12 апреля, и до назначения нового министра обязанности руководителя внешнеполитического ведомства исполнял первый вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек.
Накануне чешское издание Seznam со ссылкой на источники в органах власти сообщало, что в среду Земан назначит Кулганека министром иностранных дел, после чего будет объявлено о дальнейшей «чистке» в российском посольстве, отмечает РИА ФАН.
Напомним, 17 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. Кроме того, чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, напоминает «Свободная пресса».
Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, отмечает РЕН ТВ.
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