Президент Чехии назначил нового министра иностранных дел

Как передает РИА Новости, Земан поздравил Кулганека с назначением на должность и пожелал «успехов в этой ответственной работе на благо республики».

Ранее пост министра иностранных дел Чехии занимал Томаш Петршичек. Он был освобожден от должности 12 апреля, и до назначения нового министра обязанности руководителя внешнеполитического ведомства исполнял первый вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек.

Накануне чешское издание Seznam со ссылкой на источники в органах власти сообщало, что в среду Земан назначит Кулганека министром иностранных дел, после чего будет объявлено о дальнейшей «чистке» в российском посольстве, отмечает РИА ФАН.

Напомним, 17 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. Кроме того, чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, напоминает «Свободная пресса».

Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, отмечает РЕН ТВ.



