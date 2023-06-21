Президент Бразилии заявил о необходимости реформировать Совет безопасности ООН

«Почти 80 лет спустя многое изменилось, и нам нужен более крупный и представительный Совет, с голосами из Латинской Америки и Африки, чтобы действительно способствовать миру и безопасности», — отметил политик.

По словам президента, Бразилия считает многополярный мир лучшим вариантом, чем «однополярное господство или биполярный спор». Да Силва подчеркнул, что создание «сетей» и заключение соглашений между государствами поможет уравновесить контрастирующие тенденции и напряженность.

Ранее СМИ сообщили, что США разрабатывают план по включению еще шести стран в Совбез ООН. В частности, в структуру могут войти Япония, Бразилия, Германия и Индия. У новых членов Совбеза не будет права вето, пишет РИА ФАН.

