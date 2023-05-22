Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним

Ранее СМИ сообщили, что Лула да Силва якобы отказался от встречи с украинским коллегой, напоминает РИА ФАН.

По словам бразильского лидера, двусторонняя встреча с представителями Киева была запланирована.

«Мы ... получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась», — подчеркнул Лула да Силва.

Политик считает, что у Зеленского «очевидно, была другая встреча». Бразильский президент отметил, что был расстроен, так как хотел бы встретиться с коллегой, пишет RT.

