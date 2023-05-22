Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним на саммите Группы семи в Японии. Об этом сообщает портал Globo.

СМИ: Лула да Силва отказался от встречи с Зеленским на саммите G7

Ранее СМИ сообщили, что Лула да Силва якобы отказался от встречи с украинским коллегой, напоминает РИА ФАН.

По словам бразильского лидера, двусторонняя встреча с представителями Киева была запланирована.

«Мы ... получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась», — подчеркнул Лула да Силва.

Политик считает, что у Зеленского «очевидно, была другая встреча». Бразильский президент отметил, что был расстроен, так как хотел бы встретиться с коллегой, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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