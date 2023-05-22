СМИ: Лула да Силва отказался от встречи с Зеленским на саммите G7

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отказался встречаться украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в японской Хиросиме, несмотря на просьбы лидера Франции Эмманюэля Макрона, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

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Зеленский заявил, что президент Бразилии «должен быть тем, кто расстроен». По словам бразильских чиновников, Лула да Силва не отвечал отказом о встрече, у сторон «просто не сошлись графики».

Ранее на Украине заявили о готовности обсудить мирный план, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаБразилия

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