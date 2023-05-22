СМИ: Лула да Силва отказался от встречи с Зеленским на саммите G7
22 мая 202306:42
Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отказался встречаться украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в японской Хиросиме, несмотря на просьбы лидера Франции Эмманюэля Макрона, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Зеленский заявил, что президент Бразилии «должен быть тем, кто расстроен». По словам бразильских чиновников, Лула да Силва не отвечал отказом о встрече, у сторон «просто не сошлись графики».
Ранее на Украине заявили о готовности обсудить мирный план, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru