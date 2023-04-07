Президент Бразилии призвал Украину признать новый статус Крыма

Для достижения мира на Украине Киеву необходимо признать новый статус Крыма. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает МК.

Он также предложил провести переосмысление и по новым территориям России.

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По словам Лула да Силва, украинский лидер Владимир Зеленский не может хотеть всего.

«Миру нужен мир. Мы должны найти решение», — подчеркнул глава Бразилии.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:КрымУкраинаПрезидентБразилия

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