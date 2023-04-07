Президент Бразилии призвал Украину признать новый статус Крыма
7 апреля 202315:20
Для достижения мира на Украине Киеву необходимо признать новый статус Крыма. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает МК.
Он также предложил провести переосмысление и по новым территориям России.
По словам Лула да Силва, украинский лидер Владимир Зеленский не может хотеть всего.
«Миру нужен мир. Мы должны найти решение», — подчеркнул глава Бразилии.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru