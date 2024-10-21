Президент Бразилии получил травму затылка с кровоизлиянием в мозг
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил травму затылка, у политика произошло кровоизлияние. Об этом пишет портал G1, ссылаясь на врача Роберту Калила Филью.
По данным издания, президент получил травму дома. Медик отметил, что «она была значительной в затылочной области».
«Ему пришлось накладывать швы ... также произошло небольшое кровоизлияние в лобно-височной области мозга», — подчеркнул Филью.
Сейчас Лула да Силва чувствует себя хорошо, политик может работать. Однако выявленное кровотечение может усилиться в дни после травмы, поэтому бразильскому президенту предстоит пройти обследования.
Ранее в пресс-службе политика сообщили, что Лула да Силва по медицинским показаниям не поедет на саммит БРИКС в Казани. Президент Бразилии будет принимать участие во встрече по видеоконференцсвязи.
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